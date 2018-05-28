Российские и австрийские ученые разработают вакцину от аллергии на кошек

Ученые из России и Австрии разрабатывают вакцину, которая поможет избавиться от аллергии на кошек. Об этом сообщили «Известия».

Над созданием препарата работают специалисты из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета. В настоящее время ученые проводят доклинические испытания, поэтому вакцина попадет на рынок минимум через пять лет.

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Директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента рассказал, что для препарата использовались протеины, содержащиеся в шерсти, слюне и продуктах жизнедеятельности кошек. Ученые создали искусственные версии аллергенов, а не брали их у животных.

Вакцина поможет людям с повышенной чувствительностью к кошкам. У них начнут вырабатываться защитные антитела. Предположительно, лекарство будут использовать для предотвращения аллергии.

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