Российские ученые нашли способ сделать самолеты прочнее

Ученые Томского политехнического университета нашли способ сделать самолеты прочнее, сообщает «Русская планета». Специалисты предлагают добавить в композитные материалы, использующиеся в авиастроении, углеродные и льняные волокна.

Их сочетание подбирали опытным путем в ходе экспериментов, проводимых с учеными Института физики прочности и материаловедения СО РАН и представителями итальянского университета Аквиллы.

Исследования показали, что демпфирующие свойства льняных волокон делают композиты жестче и прочнее. Текущие композитные материалы, несмотря на свою легкость и прочность, не обладают асболютной устойчивостью к повреждениям.

В частности, столкновение самолета с птицей может обернуться серьезными проблемами, так как в образовавшуюся микротрещину попадает влага, которая, замерзая, расширяет ее. Сочетание углеродных и льняных волокон способно предотвратить подобное развитие событий.

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Специалисты считают, что новые материалы могут с успехом применяться и в ракетостроении. При этом углеродно-льняные волокна, отличающиеся особой экологичностью, не потребуют больших затрат при производстве.

Ранее сообщалось, что ученые из компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» создали высокоточную десятиметровую антенну, с помощью которой будут изучать устройство Вселенной. Научный инструмент предназначен для российского космического аппарата «Спектр-М».

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