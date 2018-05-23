Ученые: Недосыпание повышает риск мутации генов

Российские специалисты Медико-генетического научного центра (МГНЦ) в рамках международного эксперимента Sirius, который имитирует полет экспедиции на Луну, доказали, что из-за нервозности и недостатка сна в организме повыщается количество окисленных участков ДНК, сообщает «Русская планета».

По словам специалистов, всего одна бессонная ночь оборачивается ростом концентрации таких участков в сотни раз. Это повышает риск развития мутаций и предрасположенности к различным болезням.

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Исследователи предупредили, что негативные последствия недостатка сна нельзя нейтрализовать с помощью таблеток или иных медикаментов. Усугубить восстановление таких участков ДНК могут вредные привычки – распитие алкогольных напитков и курение. Единственный способ вернуть ДНК в прежнее состояние – правильно питаться и соблюдать режима бордствования и сна.

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