Петербургские ученые улучшили технологию охлаждения процессоров

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета создали систему, которая позволяет по-новому охлаждать компьютерные процессоры. Об этом сообщила «Русская планета».

Разработка позволяет не только понижать температуру устройств, но и уменьшать их шумность и энергопотребление, что позволяет увеличить срок службы.

В настоящее время используются два типа охлаждения – воздушное и жидкостное. Во втором случае понижиние температуры происходит ща счет циркуляции жидкости по специальному насосу. Молодым петербургским ученым удалось доработать систему, чтобы повысить ее производительность. Они используют вместо насоса электрическое поле.

«Оно появляется, когда на систему электродов, погруженных в жидкий диэлектрик, например, масло, подается высокое напряжение, которое создает очень сильное электрическое поле. В результате в жидкости образуются ионы, которые движутся в этом поле и тянут ее за собой», – пояснил магистрант СПбГУ Альберт Газарян.

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