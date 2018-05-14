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В России изобрели десятиметровую антенну, которую разместят в 1,5 млн км от Земли

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© Фото: pixabay.com

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Устройство разработали для аппарата «Спектр-М», который будет изучать устройство Вселенной.

Ученые из компании «Информационные спутниковые системы им. Решетнева» создали высокоточную десятиметровую антенну, с помощью которой будут изучать устройство Вселенной. Об этом сообщили «Известия».

Научный инструмент предназначен для российского космического аппарата «Спектр-М». Чтобы антенна позволяла предоставлять максимально точные измерения, ее форма не должна отличаться от расчетной более чем на микроны. Для этого радиотелескоп оснастят специальными микродвигателями.

Ученые не могут проверять возможные искажения, которые повлияют на работоспособность в условиях космоса, поэтому разработка антенны велась при помощи новейших технологий. Именно благодаря микродвигателям можно добиться необходимой формы радиотелескопа.

«Такой подход выглядит вполне оправданным и повышает шансы на успех проекта. Раскрыть в космосе складную конструкцию диаметром 10 м – задача очень серьезная. Над ней работают уже давно, но я впервые слышу о таком ее решении. Мне этот метод кажется эффективным», – заявил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Проект «Спектр-М» вошел в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы. Аппарат планируют разместить в 1,5 млн км от нашей планеты около одной из точек Лагранжа, где силы тяготения Солнца и Земли уравновешивают друг друга.

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