На Долгоозерном рынке найдено 111 кг санкционных продуктов

Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры обнаружены санкционные продукты на одном из рынков Петербурга.

Мясная и молочная продукция из запрещенных стран найдена в Приморском районе на Долгоозерном рынке. Всего сотрудниками было изъято 111 килограммов масла, сыра и колбасы. Продукция из стран с торговым эмбарго, вероятно, будет уничтожена. Однако на данный момент товары из Италии, Финляндии, Испании и Германии не уничтожены. Дальнейшая их судьба пока остается неизвестной.

Руководство рынка не прокомментировало данный инцидент.