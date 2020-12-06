Количество должников, не имеющие возможность выехать за границу, выросло на 20%

Количество должников в России, которые не могут выехать за границу, к концу 2020 года увеличилось в несколько раз. На данный момент количество «невыездных» достигло 4 млн человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Так, в прошлом году, исходя из статистики на ноябрь, из страны не могли выехать 3,4 млн человек.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что на данный момент в России уже вынесено около 7,5 млн постановлений на запрет выезда за границу.

Запрет на выезд за границу страны могут предоставить при общей сумме долга от 30 тысяч рублей, в некоторых других случаях — от 10 тысяч рублей.