В начале следующего года будут повышены цены на алкогольные напитки

По приказу Министерства финансов Российской Федерации, в январе следующего года в России планируется повышение цен на алкогольные напитки, такие как шампанское и водка.

По сравнению с 2020 годом, со следующего года шампанское увеличится в цене на 3%. Водка увеличится на 5,65%. В итоге, шампанское, объем которого составляет 0,75 л, можно будет купить в магазинах не меньше чем за 169 рублей за бутылку. Водка, объемом в половину литра, будет обходиться россиянам, как минимум, в 243 рубля.

Минимальная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 л будет составлять 446 рублей.