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Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными

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© Фото: Евгений Биятов / РИА "Новости"

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Комиссия ЦИК нашла нарушения, данные передадут в федеральные правоохранительные органы.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать второй тур губернаторских выборов в Приморском крае недействительными. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На основании ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора недействительными", – сказала Памфилова, добавив, что "перечеркнута работа огромного числа людей".

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"Сейчас невозможно определить, в чью сторону мог быть перевес голосов, считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно", – говорится в справке ЦИК.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Во время подсчета голосов произошел скандал: на выборах лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от "Единой России" Андрей Тарасенко – 45,8%.

После этого сайт ЦИК внезапно завис и не обновлялся около часа. За этот промежуток количество голосов за Ищенко волшебным образом сократилось на 5, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тыс. В итоге Андрей Тарасенко стал победителем выборов.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям. ЦИК направил в Приморье комиссию для проверки выборов, данные о нарушениях передадут в федеральные правоохранительные органы.

Новые выборы губернатора Приморья в случае непризнания итогов состоявшихся выборов пройдут через три месяца. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил на митинге во Владивостоке, что будет участвовать в повторных губернаторских выборах.

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