Магия на выборах губернатора в Приморье: коротко о главном

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Во время подсчета голосов произошел скандал: на выборах лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от «Единой России» Андрей Тарасенко – 45,8%.

После этого сайт ЦИК внезапно завис и не обновлялся около часа. За этот промежуток количество голосов за Ищенко волшебным образом сократилось на 5, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тыс. В итоге Андрей Тарасенко стал победителем выборов.

«Именно так и выглядит переписание результатов выборов задним числом», – заявил идеолог сайта «Электоральная география» Александр Киреев.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

«Этой ночью были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У моих членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями и сейчас мои юристы готовят исковое обращение в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям. Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов. В связи с этим я объявил бессрочную голодовку», – сообщил Ищенко.

Партийный актив КПРФ Приморья тоже объявил голодовку. «Зюганов в курсе, он работает с администрацией президента. Требования голодающих – честные выборы, своевременное рассмотрение вопросов и жалоб», – отметил депутат краевого парламента, коммунист Владимир Беспалов.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома. По ее словам, ЦИК направит комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах.

Итоги выборов подведут до конца недели. Элла Памфилова призвала Андрея Ищенко отказаться от голодовки и представить в ЦИК факты возможных нарушений.