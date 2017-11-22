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Губернатору Петербурга повторно пожаловались на чиновников Центрального района

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© Фото: Михаил Климентьев / РИА «Новости»

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Депутат ЗакСА Мария Щербаков обратила его внимание на здание в Басковом переулке.

Губернатору Петербурга Георгию Полтавченко повторно пожаловались на чиновников Центрального района. Депутат Законодательного собрания Мария Щербаков обратила его внимание на здание в Басковом переулке, пишет АБН.

В письме губернатору говорится, что дом номер 13 уже несколько лет разрушается, вероятно, после перепланировок. «Затоплен подвал, нарушается СанПиН. Обоснованность жалоб жителей подтверждена проверками», - уточнила Щербакова, добавив, что власти района ничего не делают.

Более того, уточнила депутат, жителей незаконно вынудили собирать деньги - 1,5 млн рублей, чтобы он провели обследование здания за свой счет.

«Вы видите, чем глава Центрального района Хлудков должен заниматься? А у него какая-то страсть вбегать в перьях по району и заниматься теми делами, что ему не свойственны», - прокомментировал запрос спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Неделей ранее Щербакова уже жаловалась на власти Центрального района. Тогда она обвинила чиновников в воспрепятствовании ее деятельности. Спикер же ЗакСа Вячеслав Макаров предостерег на прошлом заседании главу района. Он отметил, что ЗакС по итогам зимы будет делать выводы о работе Хлудкова.

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