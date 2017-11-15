Губернатору Петербурга пожаловались на руководство Центрального района

Губернатору Петербурга Георгию Полтавченко пожаловались на руководство Центрального района. Депутат Законодательного собрания Мария Щербакова предложила проверить районных чиновников на знание законодательства. Об этом сообщает АБН.

По ее словам, администрация района систематически не отвечает на депутатские запросы, а также отказывает в публикациях в районной газете. Например, парламентарий десять раз просила местное издание «Новости центра» написать о своей работе. Из них в свет вышла только одна публикаций, по остальным были «однотипные отказы», подчеркнула Щербакова. Она напомнила, власти не могут вмешиваться в редакционную политику учрежденных ими СМИ.

При этом Мария Щербакова сама до 2016 года была главой Центрального района, в то время также нельзя было добиться публикаций, заявил «яблочник» Борис Вишневский. «Виновные были наказаны, пресс-секретарь была уволена», - ответила Щербакова. «Виновные были наказаны, но опубликовано ничего не было», - возразил Вишневский.

Ранее о проблеме доступа в СМИ неоднократно жаловались оппозиционные депутаты. Например, они критиковали редакционную политику телеканала «Санкт-Петербург» и газеты «Петербургский дневник». При этом Законодательное собрание само является учредителем газеты «Вечерний Санкт-Петербург», однако в издании освещается прежде всего деятельность спикера ЗакСа Вячеслава Макарова (фракция «Единая Россия»).