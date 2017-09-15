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США вмешивались в региональные выборы в России через Казахстан

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© Фото: Павел Лисицин / РИА «Новости»

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Факты, подтверждающие это, есть у специальной комиссии Совета Федерации.

США вмешивались в региональные выборы в России через Казахстан. Факты, подтверждающие это, есть у комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комиссии сенатора Андрея Климова.

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Вмешательство иностранных государств в местные выборы, по словам Климова, заключалось в том, что они переводили деньги в российские фонды, занимающиеся выборами, чтобы поддержать определенного кандидата в главы региона. Средства переводились через территорию страны - союзницы России в Таможенном союзе ЕАЭС, заявил Климов. «Деньги приходят от иностранной организации из страны, где нет закона об иностранных агентах», - пояснил он.

В российские выборы вмешивались несколько государств. «США являются самым мощным центром, откуда исходит такого рода активность, как правило, из Вашингтона», - отметил Климов, уточнив, что деньги в Россию передаются «и в наличных, и в денежных суррогатах, и в криптовалюте», однако страну, через которую идут транши, не назвал.

По словам источника РБК в комиссии, Росфинмониторинг подтвердил Климову пересылку «американских долларов» в российские политтехнологические организации через Казахстан. Для предотвращения такого влияния на российские выборы Климов предложил запретить кандидатам назначать доверенными лицами россиян с двойным гражданством.

Во всех регионах, где 10 сентября проходили выборы губернаторов, победили кандидаты от «Единой России», поддержанные президентом Владимиром Путиным. Комиссия по защите суверенитета России была создана в Совете Федерации в июне 2017 года. Вскоре после появления этот орган предложил заблокировать на территории страны иностранные СМИ, вещающие на Россию, которые делают это с нарушением закона.

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