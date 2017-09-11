  • 11 Сентябрь 2017
USD 12.09.2017 57.1694 0.1728
USD ММВБ 13:17 57.10980  
EUR 12.09.2017 68.6490 -0.0433
EUR ММВБ 13:17 68.5880  
Нефть($) 11.09.2017 53.62 0.26
Нефть(p) 11.09.2017 3065.42 +24.08

РБК: После выборов Кремль заменит порядка десяти губернаторов

Автор:


© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Итоги голосования показали, что у людей есть запрос на обновление.

После выборов 10 сентября Кремль заменит порядка десяти губернаторов. Итоги голосования показали, что у людей есть запрос на обновление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, информацию также подтвердил федеральный чиновник.

В администрации президента считают, что итоги выборов, на которых победили все новые главы регионов, - это поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

Минувшей зимой и весной были назначены новые врио губернаторов в семи регионах - Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстифееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове. Все они, как показывают предварительные итоги голосования, победили в первом туре.

Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты, рассказал собеседник. Результаты голосования, по его словам, показывают, что у избирателей высокие ожидания от «новичков», добавляет другой собеседник РБК.

Текущей осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента. Отставок запланировано много, сказал другой федеральный чиновник. В каких регионах сменятся руководители, собеседники РБК говорить отказались.

В России в единый день голосования прошли выборы в 82 субъектах: россияне выбирали высших должностных лиц в 16 регионах, депутатов региональных парламентов и представительных органов муниципальных образований. Выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Всего получены 1284 жалобы из регионов. По ее словам, самый высокий показатель нарушений по России - в Москве (523 жалобы), из Московской области поступило 120 обращений. В Краснодарском крае зарегистрировали 56 жалоб, в Пермском крае - 32. В Петербурге зафиксировано 23 обращения, при этом в единый день голосования выборы проходили во всех регионах России, кроме Петербурга, Ингушетии и Магаданской области.

"А что там Петербург? Там никаких выборов не проходит", - задалась вопросом глава ЦИК. По всей видимости, петербуржцы могли жаловаться на проведение муниципальных и думских выборов в Ленобласти. В частности, в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 выбирали депутата Госдумы.

Кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где прошли выборы губернаторов. Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл. Явка на губернаторских выборах составила от 30% до 50%.

Эксперты считают, что на этих выборах власти не стремились искусственно продемонстрировать высокую активность избирателей, снизилось "административное давление", и явка была "естественной", пишут "Известия".

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Для всех, кого тянет к неизведанному: лучшие книги для осени

    Помните, Фродо Бэггинсу каждую осень хотелось «в чужие края»? «Санкт-Петербург.ру» собрал для вас подборку лучших книг о путешествиях. Да-да, речь не о пресс-турах или женском паломничестве в духе «Ешь, молись, люби». Тут у нас опасности для жизни, открытия для науки и приключения для души.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений
    06.09.17
    Гуардамар-дель-Сегура — обзор города
    05.09.17
    Почему бег с кроссовками Asics легче обычного
    05.09.17
    Бесплатная франшиза от букмекерской конторы Leon
    28.08.17
    Как выбрать частную стоматологию: советы пациентам

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram