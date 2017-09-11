РБК: После выборов Кремль заменит порядка десяти губернаторов

После выборов 10 сентября Кремль заменит порядка десяти губернаторов. Итоги голосования показали, что у людей есть запрос на обновление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, информацию также подтвердил федеральный чиновник.

В администрации президента считают, что итоги выборов, на которых победили все новые главы регионов, - это поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

Минувшей зимой и весной были назначены новые врио губернаторов в семи регионах - Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Республике Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстифееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове. Все они, как показывают предварительные итоги голосования, победили в первом туре.

Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты, рассказал собеседник. Результаты голосования, по его словам, показывают, что у избирателей высокие ожидания от «новичков», добавляет другой собеседник РБК.

Текущей осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента. Отставок запланировано много, сказал другой федеральный чиновник. В каких регионах сменятся руководители, собеседники РБК говорить отказались.

В России в единый день голосования прошли выборы в 82 субъектах: россияне выбирали высших должностных лиц в 16 регионах, депутатов региональных парламентов и представительных органов муниципальных образований. Выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Всего получены 1284 жалобы из регионов. По ее словам, самый высокий показатель нарушений по России - в Москве (523 жалобы), из Московской области поступило 120 обращений. В Краснодарском крае зарегистрировали 56 жалоб, в Пермском крае - 32. В Петербурге зафиксировано 23 обращения, при этом в единый день голосования выборы проходили во всех регионах России, кроме Петербурга, Ингушетии и Магаданской области.

"А что там Петербург? Там никаких выборов не проходит", - задалась вопросом глава ЦИК. По всей видимости, петербуржцы могли жаловаться на проведение муниципальных и думских выборов в Ленобласти. В частности, в Кингисеппском одномандатном избирательном округе №112 выбирали депутата Госдумы.

Кандидаты от "Единой России", по предварительным данным, побеждают во всех 16 регионах, где прошли выборы губернаторов. Глав регионов выбирали в Севастополе, Бурятии, Удмуртии, Мордовии, Карелии, Томской, Свердловской, Ярославской, Белгородской, Новгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской областях, Пермском крае и республике Марий Эл. Явка на губернаторских выборах составила от 30% до 50%.

Эксперты считают, что на этих выборах власти не стремились искусственно продемонстрировать высокую активность избирателей, снизилось "административное давление", и явка была "естественной", пишут "Известия".