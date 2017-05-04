Константин Серов официально стал вице-губернатором Петербурга

Константин Серов официально стал новым вице-губернатором Петербурга. Георгий Полтавченко 4 мая подписал распоряжение о его назначении.

Днем ранее, 3 мая, депутаты городского Законодательного собрания одобрили кандидатуру Серова. За назначение проголосовали 32 парламентариев, против - 13, четверо воздержались.

Серов будет контролировать взаимодействие с федеральными органами государственной власти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.

Обязанности главы администрации Невского района с 4 мая возложены на первого заместителя Сергея Оверчука.