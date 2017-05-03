Парламент Петербурга утвердил Серова на посту вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили Константина Серова на посту вице-губернатора. Об этом сообщает АБН.

За назначение проголосовали 32 парламентариев, против - 13, четверо воздержались. Кандидатуру Серова вынес на рассмотрение ЗакСа губернатор Георгий Полтавченко.

Суров будет контролировать взаимодействие с федеральными органами государственной власти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.