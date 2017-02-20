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Уволился запред комитета по промышленной политике Алексей Васильев

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© Фото: ru.wikipedia.org

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Чиновник переходит в Москву, в структуру, связанную с Росимуществом.

Смольный покинул еще один крупный чиновник - заместитель председателя комитета по промышленной политике Алексей Васильев. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, 17 февраля было его последним рабочим днем, Васильев переходит в Москву, в структуру, связанную с Росимуществом.

Ранее стало известно, что еще один зампред комитета по промышленной политике Михаил Пензиев был назначен заместителем главы Росимущества. Его место займет Иван Складчиков, который сейчас является зампредом комитета по инвестициям.

На прошлой неделе Смольный также покинула глава комитета по экономической политике Елена Ульянова. Исполняющим обязанности главы комитета назначен Валерий Москаленко.

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