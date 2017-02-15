Врио главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Москаленко

Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Валерий Москаленко, сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее глава комитета Елена Ульянова обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой освободить ее от занимаемой должности.

По информации СМИ, она намерена вернуться в бизнес.

Валерий Москаленко с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по экономической политике. На этом посту он курировал управление бюджетного нормирования и ценообразования, управление программно-целевого планирования и административное управление.



Валерий Москаленко. Фото: gov.spb.ru Валерий Москаленко. Фото: gov.spb.ru

Москаленко окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное училище и Московский институт экономики, управления и политологии.

В 2001-2002 годах он работал в федеральной службе налоговой полиции в Москве и Петербурге, после чего перешел в комитете по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Санкт-Петербурга.