  • 15 Февраль 2017
USD 16.02.2017 56.7719 -0.9669
USD ММВБ 22:17 57.42670  
EUR 16.02.2017 60.0249 -1.2706
EUR ММВБ 22:17 60.7370  
Нефть($) 15.02.2017 55.84 0.14
Нефть(p) 15.02.2017 3170.14 -45.91

Врио главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Москаленко

Автор:


© Фото: cedipt.gov.spb.ru

Темы дня

Ранее председатель комитета Елена Ульянова попросила губернатора об отставке.

Исполняющим обязанности главы комитета по экономической политике Петербурга назначен Валерий Москаленко, сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее глава комитета Елена Ульянова обратилась к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой освободить ее от занимаемой должности.

По информации СМИ, она намерена вернуться в бизнес. 

Валерий Москаленко с 2013 года занимал должность первого заместителя председателя комитета по экономической политике. На этом посту он курировал управление бюджетного нормирования и ценообразования, управление программно-целевого планирования и административное управление.


Валерий Москаленко. Фото: gov.spb.ru
 

Москаленко окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное училище и Московский институт экономики, управления и политологии. 

В 2001-2002 годах он работал в федеральной службе налоговой полиции в Москве и Петербурге, после чего перешел в комитете по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Санкт-Петербурга.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm