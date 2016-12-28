В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год и каникулы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на грядущие новогодние каникулы. По словам представителя Кремля, обычно у главы государства выдается мало времени на отдых. Единственное хобби, на которое у Путина хватает времени, - это спорт.

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«У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе телефонные звонки по каким-либо вопросам по многу раз в день. Он общается с членами кабмина, получает доклады по линии силовых ведомств, спецслужб, получает аналитические материалы. Но наверняка можно предположить, что использует свободное время для любимых видов спорта - он и в хоккей играет, и плавает, и когда возможность представляется, делает это на ежедневной основе», - отметил Песков.

По его словам, Путин встретит Новый год «как все» - со своими родными и близкими. Он выразил уверенность, что глава государства будет смотреть по телевизору своё новогоднее обращение к россиянам.

Особенно журналистов интересовало, что будет на новогоднем столе у президента. Представитель Кремля ответил, что этот вопрос касается личной жизни Путина и комментировать его трудно.

«Президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает скромную здоровую еду», - резюмировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.