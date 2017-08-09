Георгий Полтавченко: итоги шести лет губернаторства

Именно на такой срок жители Российской Федерации доверяют избранному президенту управление государством. По традиции принято подводить итоги президентства, «Санкт-Петербург.ру» подведет итоги шести лет губернаторства Георгия Сергеевича. Чтобы не быть голословными, приведем сухую статистику – сравним текущего губернатора Петербурга с предыдущим.

Бюджет города

Когда в 2011 году Георгий Полтавченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга, город, как и страна в целом, находился в достаточно неплохой экономической ситуации – санкции еще не близко, нефть на высоте, город строится и развивается. Но в первый год правления Полтавченко доходы консолидированного бюджета (свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, расчетах, анализе, – прим. ред.) Петербурга заметно просели – с 405,5 до 379,9 млн рублей.

Впоследствии вплоть до 2014 года данный бюджет держался приблизительно на том же уровне, на котором он был до прихода Георгия Полтавченко. В целом за период губернаторства Георгия Сергеевича бюджет Петербурга вырос всего на 20% - в среднем на 3% в год - когда при Валентине Матвиенко рост бюджета составил 269%.

Несмотря на то, что темп роста консолидированного бюджета Петербурга за время правления Полтавченко был не большим, цены на общественный транспорт выросли на 80% – с 25 рублей за проезд в метро или городском автобусе до 45 соответственно. За восемь лет работы Валентины Матвиенко в качестве губернатора стоимость проезда увеличилась всего на 18 рублей.

Зарплаты чиновников

Темп роста средней заработной платы чиновника в Петербурге при этом как минимум в несколько раз превышает темп роста городского бюджета. Если в период правления Валентины Матвиенко это было логично – бюджет Петербурга в среднем рос на 38% в год - то при Полтавченко подобная статистика кажется неуместной.

При этом количество комитетов и главных распорядителей бюджетных средств (орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, – прим. ред.), конечно же, только увеличивается.

Развитие города: благодаря или вопреки

Одна из характерных черт Георгия Полтавченко - это то, что он практически все «делает за закрытыми дверями». Согласно проведенному в 2012 году порталом Superjob опросу, более 60% петербуржцев затруднились дать какую бы то ни было оценку деятельности Полтавченко. В городе во время правления Полтавченко реализовано множество проектов, прозрачность которых находится под большим вопросом. И стадион на Крестовском, и ЗСД, и передача Исаакиевского собора РПЦ – все это в первую очередь беспокоит петербуржцев ввиду своей непрозрачности. Почему так? Для чего это делается и почему на это уходит столько денег? Какие перспективы для города? Градоначальнику необходимо выйти и открыто поговорить с петербуржцами. Матвиенко в свое время обвиняли в том, что она питает слабость к общественному внимаю, но для народа лучше так, чем вовсе не иметь обратной связи с губернатором их города.

Подводя итог «шестилетки» Полтавченко, можно отметить, что в целом город развивается, конечно, не так быстро, как хотелось бы жителям Петербурга.