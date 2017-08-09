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Георгий Полтавченко: итоги шести лет губернаторства

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© Фото: gov.spb.ru

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В августе этого года исполняется шесть лет с тех пор, как Георгий Полтавченко сменил Валентину Матвиенко на посту губернатора Петербурга.

Именно на такой срок жители Российской Федерации доверяют избранному президенту управление государством. По традиции принято подводить итоги президентства, «Санкт-Петербург.ру» подведет итоги шести лет губернаторства Георгия Сергеевича. Чтобы не быть голословными, приведем сухую статистику – сравним текущего губернатора Петербурга с предыдущим.

Бюджет города

 

Когда в 2011 году Георгий Полтавченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга, город, как и страна в целом, находился в достаточно неплохой экономической ситуации – санкции еще не близко, нефть на высоте, город строится и развивается. Но в первый год правления Полтавченко доходы консолидированного бюджета (свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый при прогнозировании, расчетах, анализе, – прим. ред.) Петербурга заметно просели – с 405,5 до 379,9 млн рублей. 

Впоследствии вплоть до 2014 года данный бюджет держался приблизительно на том же уровне, на котором он был до прихода Георгия Полтавченко. В целом за период губернаторства Георгия Сергеевича бюджет Петербурга вырос всего на 20% - в среднем на 3% в год - когда при Валентине Матвиенко рост бюджета составил 269%. 

Несмотря на то, что темп роста консолидированного бюджета Петербурга за время правления Полтавченко был не большим, цены на общественный транспорт выросли на 80% – с 25 рублей за проезд в метро или городском автобусе до 45 соответственно. За восемь лет работы Валентины Матвиенко в качестве губернатора стоимость проезда увеличилась всего на 18 рублей.

Зарплаты чиновников

 

Темп роста средней заработной платы чиновника в Петербурге при этом как минимум в несколько раз превышает темп роста городского бюджета. Если в период правления Валентины Матвиенко это было логично – бюджет Петербурга в среднем рос на 38% в год - то при Полтавченко подобная статистика кажется неуместной.

При этом количество комитетов и главных распорядителей бюджетных средств (орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, – прим. ред.), конечно же, только увеличивается.

Развитие города: благодаря или вопреки

 

Одна из характерных черт Георгия Полтавченко - это то, что он практически все «делает за закрытыми дверями». Согласно проведенному в 2012 году порталом Superjob опросу, более 60% петербуржцев затруднились дать какую бы то ни было оценку деятельности Полтавченко. В городе во время правления Полтавченко реализовано множество проектов, прозрачность которых находится под большим вопросом. И стадион на Крестовском, и ЗСД, и передача Исаакиевского собора РПЦ – все это в первую очередь беспокоит петербуржцев ввиду своей непрозрачности. Почему так? Для чего это делается и почему на это уходит столько денег? Какие перспективы для города? Градоначальнику необходимо выйти и открыто поговорить с петербуржцами. Матвиенко в свое время обвиняли в том, что она питает слабость к общественному внимаю, но для народа лучше так, чем вовсе не иметь обратной связи с губернатором их города.

Подводя итог «шестилетки» Полтавченко, можно отметить, что в целом город развивается, конечно, не так быстро, как хотелось бы жителям Петербурга.

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