Итоги выборов губернатора Приморья частично отменены

Итоги выборов губернатора Приморского края частично отменены. На 13 участках во Владивостоке подозревают фальсификацию результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района.

Итоги голосования на этих участках до сих пор не направили в государственную автоматизированную систему "Выборы".

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"Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли", – цитирует ТАСС председателя ТИК.

По его словам, было направлено обращение к председателю краевой Избирательной комиссии Татьяне Гладких, состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Во время подсчета голосов произошел скандал: на выборах лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – после обработки 95% протоколов с избирательных участков он набирал 51,6%, а его соперник от "Единой России" Андрей Тарасенко – 45,8%.

После этого сайт ЦИК внезапно завис и не обновлялся около часа. За этот промежуток количество голосов за Ищенко волшебным образом сократилось на 5, а за Тарасенко – увеличилось на 13,5 тыс. В итоге Андрей Тарасенко стал победителем выборов.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома. По ее словам, ЦИК направит комиссию в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях на выборах.

Итоги выборов подведут до конца недели. Элла Памфилова призвала Андрея Ищенко отказаться от голодовки. Вечером 17 сентября политик отменил голодовку.