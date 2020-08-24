Петербуржец, задержанный в Белоруссии, вернулся домой

Петербуржец Михаил Дорожкин, задержанный в Минске при разгоне акций протеста, благополучно вернулся в Россию. 23 августа его выпустили из центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. Он стал одним из многих россиян, задержанных во время протестов в Минске.

О возвращении петербуржца сообщил пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой победил Александр Лукашенко. К разгону митингов привлекли ОМОН. Было задержано около семи тысяч человек, среди которых были граждане Российской Федерации и журналисты. Многие задержанные жаловались на противоправные действия со стороны работников служб.