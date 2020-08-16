На трассе Петербург-Псков заметили колонну военной техники

Вот уже неделю в Белоруссии продолжаются акции протеста. Сегодня, 16 августа, в центре Минска по разным подсчетам собралось от 100 до 200 тысяч митингующих, требующих отставки власти. Утром действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко связался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность оказания Россией помощи по обеспечению безопасности республики.

Автомобилист рассказал, что за 4 часа дороги из Пскова в Петербург он встретил около 30–40 «Уралов», двигающихся без номеров по встречной полосе. Также он заметил машины военного цвета и уточнил, что весь транспорт был без номеров.

Западный военный округ ознакомился с фотографиями и завяил, что представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил ЗВО.