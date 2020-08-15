Японцев возмутили пять рублей

11 августа Банк России объявил о выпуске памятной монеты из недрагоценного металла достоинством пять рублей. Монета посвящена Курильской десантной операции, проходившей в период с 18 августа по 1 сентября 1945 года. На обороте монеты имеется изображение памятной стеллы советским воинам — освободителям Курил, находящейся в Петропавловске-Камчатском. Тираж монеты — два миллиона экземпляров.

Новость о выпуске монеты опубликовала японское интернет-СМИ Hokkaido Shimbun. Аудитория издания была возмущена, увидев в этом заявление, что Россия не собирается возвращать Курильские острова Японии. Кто-то из читателей призвал выпустиь собственную монету с призывом вернуть северные территории.

Территориальный спор за южную часть Курил между Москвой и Токио не решен с конца Второй мировой войны. Япония считает, что Южные Курилы принадлежат ей, Россия не признает сам факт территориального спора.