Еще одним вице-губернатором стал Пиотровский

Депутаты ЗакСа утвердили Бориса Пиотровского в должности вице-губернатора, отвечающего за вопросы культуры и спорта. Его поддержали 35 депутатов, пишет 78.ru.

Александр Беглов отметил, что сын директора Эрмитажа отвечал за разработку концепции развития Петербурга в сфере культуры.

Отвечая на вопросы депутатов, Пиотровский рассказал, что в здании Конюшенного ведомства надеется увидеть театрально-музейный комплекс.

Не нашлось у вице-губернатора ответа на вопрос, появится ли в Петербурге Музей локальных войн. Судьба археологического музея на Охте, о котором мечтают градозащитники, также осталась неясной.

Ранее Борис Пиотровский работал первым зампредседателя комитета по культуре, а до этого занимался культурными проектами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее сегодня народные избранники утвердили еще двоих вице-губернаторов: в сфере информатизации и связи и в сфере тарифов и энергетики.