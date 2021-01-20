Вице-губернатором Петербурга по тарифам и энергетике назначен Дрегваль

Предложенный губернатором Петербурга Александром Бегловым на пост вице-губернатора, который будет курировать энергетику и тарифы, Сергей Дрегваль утвержден депутатами ЗакСа.

Как пишет "ПД", Дрегваль уже дал слово депутату Ольге Ходуновой, что тарифы из-за грядущего акционирования ГУП «ТЭК» не вырастут. Федеральный законодатель уже утвердил требования к ГУП до 2024 г.

31 депутат проголосовал за Дрегваля, 11 были против

Беглов отметил, что Дрегваль хорошо знает отрасль и с технической, и с профессиональной точки зрения.