Путин и Порошенко обсудили по телефону обмен «удерживаемых лиц»

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко обсудили по телефону реализацию «обмен удерживаемых лиц», сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства настаивал на незамедлительном освобождении арестованных на Украине российских журналистов, в ответ Порошенко попросил освободить украинцев, арестованных в России. В частности, режиссера Олега Сенцова, у которого наблюдается ухудшение здоровья из-за объявленной голодовки.

«Достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских – в России», – рассказали в Кремле.

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Помимо обмена, лидеры обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации Минских соглашений, в том числе с учетом предстоящей встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата» в Берлине.

В последний раз Путин и Порошенко говорили по телефону 22 августа 2017 года. Тогда лидеры вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель договорились о прекращении огня на Донбассе.

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