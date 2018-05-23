В ЗакСе предложили предпринимателям заслужить право именоваться «петербургскими»

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Анастасия Мельникова предложили запретить коммерсантам использовать в своих названиях слова «Санкт-Петербург», «Санкт-Петербургский» и производные от них без разрешения органов власти. Проект закона членов фракции «Единая Россия» уже прошел первое чтение.

Действующих игроков рынка, которые включили в свое название имя города и зарегистрировали его, новшество не затронет. Новым же предпринимателям придется потрудиться, чтобы это право получить.

Специальное разрешение на включение слов «Санкт-Петербург», «Санкт-Петербургский» в название компании будет выдаваться только после принятия соответствующего решения ЗакСом по представлению губернатора.

«В Петербурге зарегистрировано свыше 16 тыс. юридических лиц, которые в своем названии используют имя города или производные слова. Когда люди видят на вывесках какой-то частной фирмы слово «Санкт-Петербург», непроизвольно начинают думать, что город связан с ее деятельностью. В действительности это не так», – подчеркивает автор законопроекта Денис Четырбок.

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По словам парламентария, название организации не должно вводить людей в заблуждение. Такие вещи влияют и на имидж предпринимателей, и на имидж города. Если компании хотят именоваться «петербургскими», то должны заслужить это право.

В случае, если законопроект будет принят, то следить за его исполнением будут сотрудники Федеральной налоговой службы. При регистрации юридических лиц они будут проверять имя компании на предмет соответствия законодательству.

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