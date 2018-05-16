Депутат ЗакСа предложил наказывать за угон автомобиля как за кражу

В Петербурге предложили строже наказывать угонщиков автомобилей, которые якобы взяли машину «просто покататься». С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

Он заявил, что статью Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» необходимо отменить. По его мнению, злоумышленников нужно наказывать по статье «Кража», даже если преступники не успели продать похищенный автомобиль.

«Действующая 166-ая статья лишь дает возможность преступнику выйти сухим из воды. Только за прошлый год в России угнали почти 43 тыс. автомобилей, при этом 21 тыс. машин взяли с «невинной» целью покататься, получив за это весьма мягкое наказание», – сказал Четырбок.

Предложение депутата уже поддержали его коллеги по Законодательному собранию и представители регионального управления МВД России. После утверждения законопроекта в городском парламенте его направят на рассмотрение в Государственную думу.

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