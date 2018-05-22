  • 22 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.1590  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 71.9959  
Нефть($) 22.05.2018 79.37 0.19
Нефть(p) 22.05.2018 4977.67 -26.60

Полтавченко едва не уснул во время отчета главы комитета по культуре

Автор:


© Фото: Пресс-служба Смольного

Темы дня

Градоначальник попросил Константина Сухенко лучше готовиться к выступлению в следующий раз.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и вице-губернатор Александр Говорунов в ходе заседания правительства раскртиковали главу комитета по культуре Константина Сухенко за манеру подачи отчета, сообщает АБН.

По словам градоначальника, во время монотонного выступления он едва не заснул. Полтавченко порекомендовал подчиненному лучше готовиться и провлять больше творческого похода к выступлениям.

В свою очередь Говорунов заметил, что выступление было «безликим», ему не хватило аналитики и продуманных выводов.

В своем отчете Сухенко представил статистические данные по развитию культуры в Петербурге в 2017 году. Исходя из текста документа, в прошлом году каждый житель Северной столицы посетил культурные учреждения более четырех раз.

Читайте также:

Полтавченко предложил увеличить количество дворников в Петербурге

По словам главы профильного комитета, культура в 2017 году «развивалась хорошими темпами», а эффективность реализации культурной программы Смольного оценивается в 94,4%, что на 1% выше, чем в 2016 году.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram