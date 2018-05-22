Полтавченко едва не уснул во время отчета главы комитета по культуре

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и вице-губернатор Александр Говорунов в ходе заседания правительства раскртиковали главу комитета по культуре Константина Сухенко за манеру подачи отчета, сообщает АБН.

По словам градоначальника, во время монотонного выступления он едва не заснул. Полтавченко порекомендовал подчиненному лучше готовиться и провлять больше творческого похода к выступлениям.

В свою очередь Говорунов заметил, что выступление было «безликим», ему не хватило аналитики и продуманных выводов.

В своем отчете Сухенко представил статистические данные по развитию культуры в Петербурге в 2017 году. Исходя из текста документа, в прошлом году каждый житель Северной столицы посетил культурные учреждения более четырех раз.

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По словам главы профильного комитета, культура в 2017 году «развивалась хорошими темпами», а эффективность реализации культурной программы Смольного оценивается в 94,4%, что на 1% выше, чем в 2016 году.

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