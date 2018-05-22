Полтавченко предложил увеличить количество дворников в Петербурге

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ходе заседания правительства предложил увеличить количество дворников в Петербурге, сообщает АБН. По словам градоначальника, даже если дворников станет больше, «они должны работать», а не бездельничать.

«Много жалоб от горожан по поводу неубранных дворов, люди зимой получали травмы. Сейчас у нас 7200 дворников занимаются уборкой, если этого мало, давайте увеличим количество. Но все они должны работать и убирать снег так, чтобы люди не травмировались», – сказал Полтавченко правительству.

Затем градоначальник попросил своих подчиненных уделить внимание улучшению теплоизоляции в чердачных помещениях многоквартирных домов, чтобы минимизировать количество наледи.

За минувшую зиму от падения сосулек пострадали несколько человек. В феврале погибла пенсионерка после инцидента на улице Репина, а на улице Подвойского наледь свалилась на женщину с двумя детьми.

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В том же месяце в тяжелом состоянии в реанимацию доставили мужчину, на которого упала сосулька. Еще несколько случаев произошли на улице Егорова, Лиговском проспекте, улице Адмирала Коновалова.

В конце марта Полтавченко уволил руководителя ЖКС №1 Петроградского района Светлану Буланову после падения в районе двух сосулек. Первая их них упала на женщину на Большом проспекте Петроградской стороны, пострадавшую госпитализировали. Другой случай произошел на Каменноостровском проспекте, наледь приземлилась на землю.

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