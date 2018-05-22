  • 22 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 20:19 61.2178  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 20:19 72.1381  
Нефть($) 22.05.2018 79.61 +0.11
Нефть(p) 22.05.2018 4992.73 -31.77

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку

Автор:


© Фото: Twitter / roizmangbn

Темы дня

Градоначальник покинет свой пост в связи с отменой прямых выборов мэра.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман во время заседания городской думы объявил об отставке. Это решение он принял после отмены прямых выборов градоначальника.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – написал политик в своем Twitter.

В начале апреля ЗакС Свердловской области принял в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. За инициативу проголосовали 42 депутата, против высказались только четверо.

В середине месяца губернатор Евгений Куйвашев, имеющий серьезные политические разогласия с Ройзманом, подписал закон, который сам же и инициировал.

Читайте также:

Навальному назначили 30 суток ареста за акцию «Он нам не царь»

Система прямых выборов мэра Екатеринбурга существовала с 2010 года. Ройзман занял свой пост в сентябре 2013 года. В течение пяти лет политик уделял особое внимание ЖКХ, здравоохранению, образованию, промышленности и борьбе с ВИЧ.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5220413

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram