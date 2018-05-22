Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман во время заседания городской думы объявил об отставке. Это решение он принял после отмены прямых выборов градоначальника.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра – прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», – написал политик в своем Twitter.

В начале апреля ЗакС Свердловской области принял в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. За инициативу проголосовали 42 депутата, против высказались только четверо.

В середине месяца губернатор Евгений Куйвашев, имеющий серьезные политические разогласия с Ройзманом, подписал закон, который сам же и инициировал.

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Система прямых выборов мэра Екатеринбурга существовала с 2010 года. Ройзман занял свой пост в сентябре 2013 года. В течение пяти лет политик уделял особое внимание ЖКХ, здравоохранению, образованию, промышленности и борьбе с ВИЧ.

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