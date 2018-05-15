Навальному назначили 30 суток ареста за акцию «Он нам не царь»

Тверской суд Москвы признал оппозиционного политика Алексея Навального виновным в повторном нарушении порядка организации митинга. Ему назначили 30 суток ареста.

Суд после вынесения решения стал рассматривать дело о неповиновении Навального полиции, за что грозит арест до 15 суток. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш пояснила, что наказания не могут суммироваться, поэтому оппозиционер проведет за решеткой не более 30 дней.

Навальный был задержан 5 мая в Москве во время несогласованной акции «Он нам не царь», которую он организовал. Позднее его отпустили домой до проведения судебного заседания.

Акция в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина состоялась и в других городах, в том числе в Петербурге. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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