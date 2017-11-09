Путин и Трамп встретятся 10 ноября

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу 10 ноября. Об этом рассказал помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

Встреча пройдет во Вьетнаме. Время встречи пока согласовывается, отметил Ушаков.

В предыдущий раз президенты встречались на полях форума G20, который проходил в июле. Тогда Путин и Трамп около часа «оживленно» разговаривали в присутствии переводчика.