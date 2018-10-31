В Петербурге на базе Горного университета появится Международный центр компетенций

Президент РФ Владимир Путин 31 октября подписал закон о создании в Петербурге Международного центра компетенций в горнотехническом образовании. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Структура будет организована в рамках соглашения между правительством РФ и ООН. Сам документ был подписан в Париже 7 марта 2018 года. Цель документа – сформировать условия для деятельности международного центра, определить его задачи, а также предусматривает гарантии со стороны правительства РФ по работе новой структуры и вклад ЮНЕСКО в работу центра.

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Структура будет создана на базе Санкт-Петербургского горного университета, и будет работать как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации.

Центр получил в безвозмездное пользование помещения, в том числе и в Горном университете. Правительство РФ обязуется нести расходы на деятельность центра и содержать его помещения. Ежегодно организация будет получать не менее 180 млн рублей.

Участвовать в деятельности международного центра смогут входящие в ЮНЕСКО государства.