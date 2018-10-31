СПбГУ и Политех попали в рейтинг самых лучших университетов мира

Американское издание U.S. News & World Report составило рейтинг лучших университетов мира, в который попали СПбГУ и Политех, а также еще 12 российских вузов. Всего в рейтинге Best Global Universities 1250 университетов из 60 стран мира.

По оценкам издания, лучшая позиция среди российских высших учебных заведений у МГУ имени Ломоносова (275-е место). Затем идет национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (419-я строчка). Третье место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет (433-е место).

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В рейтинге оказались Московский физико-технический институт (460-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (507-я позиция), Томский государственный университет (572-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет (619-я позиция), НИУ ВШЭ (653-е место), Казанский федеральный университет (788-я строчка).

Первое место среди всех вузов мира занял Гарвардский университет из США, на втором и третьем месте расположились Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Эксперты оценивали 13 показателей, в том числе, наличие научных публикаций, участие в научных конференциях и степень международного сотрудничества.

Рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов составляется более 30 лет, а с 2014 года он выпускается в международном формате.