Медведев: Россия ограничит ввоз ряда товаров с Украины

Россия собирается ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава кабинета министров заявил, что ограничения станут одной из мер, разработку которых поручил президент РФ в связи с «недружественными действиями» Украины.

«Хотя украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всякие запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет», – сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что Россия остается крупнейшим партнером Украины по внешней торговле. Медведев уточнил, что в санкционные списки также попадут сотни физических лиц и украинских компаний.

Власти РФ решили ввести санкции в отношении Киева для «защиты национальных интересов». В настоящее время украинские санкции действуют в отношении больше 1700 граждан и почти 700 юрлиц. Большая часть из них связаны с Россией.