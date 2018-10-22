Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении «специальных экономических мер» в связи с недружественными действиями Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В тексте документа не сказано, о каких мерах идет речь. Их в ближайшее время разработает правительство.

Отмечается, что санкции вводятся для «защиты национальных интересов России». Их отменят в случае, если Украина откажется от ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Конфликт между Россией и Украиной начался в 2014 году, когда Крым по итогам референдума вошел в состав РФ. Киев и большинство стран не признают законными итоги голосования.

В настоящее время украинские санкции действуют в отношении больше 1700 граждан и почти 700 юрлиц. Большая часть из них связаны с Россией.