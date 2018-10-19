Глава Росгвардии Золотов отказался от дебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов отклонил предложение Алексея Навального провести дебаты в эфире любого федерального телеканала. Об этом сообщает ТАСС.

В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о закупках продуктов питания в Росгвардии. Спустя несколько недель Золотов заявил, что Навальный оскорбил его на видео и вызвал его на дуэль.

«Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами – куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», – сказал он.

Навальный ответил Золотову 18 октября, через несколько дней после выхода из спецприемника. Он принял вызов главы Росгвардии, отметив, что дуэль состоится в виде в прямом эфире.

Золотов заявил, что приглашал Навального «на другое», то есть на спортивное состязание. Он отметил, что «не сходится» с ним, добавив, что ответит на его вопрос.