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Глава Росгвардии Золотов отказался от дебатов с Навальным

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Росгвардии

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Виктор Золотов подчеркнул, что вызывал оппозиционного политика на спортивное состязание.

Глава Росгвардии Виктор Золотов отклонил предложение Алексея Навального провести дебаты в эфире любого федерального телеканала. Об этом сообщает ТАСС.

В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о закупках продуктов питания в Росгвардии. Спустя несколько недель Золотов заявил, что Навальный оскорбил его на видео и вызвал его на дуэль.

«Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами – куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», – сказал он.

Навальный ответил Золотову 18 октября, через несколько дней после выхода из спецприемника. Он принял вызов главы Росгвардии, отметив, что дуэль состоится в виде в прямом эфире.

Золотов заявил, что приглашал Навального «на другое», то есть на спортивное состязание. Он отметил, что «не сходится» с ним, добавив, что ответит на его вопрос.

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