Навальный ответил на «вызов на дуэль» главы Росгвардии Золотова

Алексей Навальный принял «вызов на дуэль» от главы Росгвардии Виктора Золотова и предложил провести ее в виде дебатов на федеральном канале. Об этом оппозиционер сообщил на своем YouTube-канале.

«Я ваш вызов принимаю, и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире или “первого”, или “второго”, или любого другого федерального канала. Если они по какой-то причине откажутся, то на этом YouTube-канале», – сказал Навальный.

Оппозиционер дал Золотову неделю на размышление, «как и предполагает кодекс», по его словам. В видео он также рассказал о финансах Золотова и показал фотографию, где тот запечатлен на похоронах вместе с петербургским криминальным авторитетом.

Ранее Виктор Золотов «вызвал на поединок» Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов питания для бойцов. Ролик расследования вышел 23 августа.

«В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль», – высказался Золотов в видеообращении, обнародованном на сайте Росгвардии 11 сентября.

Он также добавил: «Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами – куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную».