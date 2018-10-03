«У нас не Дом-2»: спикер ЗакСа Макаров раскритиковал идею Собчак взять Шнурова на работу в Смольный

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал предложение Ксении Собчак назначить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на пост главы комитета по культуре. Об этом сообщает АБН.

Кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года Собчак ранее заявила, что намерена баллотироваться на должность губернатора Петербурга. В случае победы она хочет позвать Шнурова на работу в Смольный.

«У нас город-герой Ленинград. У нас же не "Дом-2". Да, давайте изберем, пошутим. А на следующий день-то что делать будем?» – сказал Макаров.

Председатель ЗакСа отметил, что не интересуется творчеством Шнурова. «Слава богу, я не погружен в эти группы. Я бы перед вами не сидел, тут, вы бы надо мною смеялись», – заявил спикер городского парламента.