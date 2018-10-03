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«У нас не Дом-2»: спикер ЗакСа Макаров раскритиковал идею Собчак взять Шнурова на работу в Смольный

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© Фото: assembly.spb.ru

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Вячеслав Макаров отметил, что не особо знаком с творчеством лидера группы «Ленинград»

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал предложение Ксении Собчак назначить лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на пост главы комитета по культуре. Об этом сообщает АБН.

Кандидат в президенты РФ на выборах 2018 года Собчак ранее заявила, что намерена баллотироваться на должность губернатора Петербурга. В случае победы она хочет позвать Шнурова на работу в Смольный.

«У нас город-герой Ленинград. У нас же не "Дом-2". Да, давайте изберем, пошутим. А на следующий день-то что делать будем?» – сказал Макаров.

Председатель ЗакСа отметил, что не интересуется творчеством Шнурова. «Слава богу, я не погружен в эти группы. Я бы перед вами не сидел, тут, вы бы надо мною смеялись», – заявил спикер городского парламента.

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