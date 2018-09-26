Собчак хочет составить конкуренцию Полтавченко на выборах губернатора

Член ФПС Партии перемен Ксения Собчак не исключила своего участия в выборах губернатора Петербурга, об этом сообщает РИА «Новости».

Я уже говорила об этом в Петербурге – это зависит от каких-то наших партийных договоренностей, насколько это целесообразно. В Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – сказала Собчак на открытии московского отделения партии.

В конце прошлого года Ксения Собчак объявила, что будет принимать участие в президентских выборах, но набрала всего 1,68% голосов избирателей.