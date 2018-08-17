Путин поедет на свадьбу главы МИД Австрии с казаками

Президент РФ Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков. Об этом рассказало австрийское издание OO Nachrichten.

По данным журналистов, десять казаков споют гостям церемонии традиционные народные песни. Информацию о музыкальном номере подтвердило издание OE24 со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Предположительно, выступление станет подарком Путина новобрачным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить журналистам, что российский лидер подарит Кнайсль и ее избраннику, предпринимателю и финансисту Вольфгангу Майлингеру.

Президент России посетит свадьбу по официальному приглашению от главы МИД Австрии перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры двух лидеров состоятся в тот же день, 18 августа.