Путин по пути к Меркель заедет на свадьбу главы МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин «с удовольствием принял» приглашение на свадьбу главы Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова.

Путин посетит свадьбу по дороге в Германию, где 18 августа у него состоятся переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Церемония бракосочетания состоится в этот же день.

Песков заявил, что пока не может рассказать, что российский лидер подарит на свадьбу Кнайсль. Он добавил, что церемония — не первое частное светское мероприятие за границей, которое посетит Путин.

К приезду главы России уже готовятся австрийские силы безопасности. Спецподразделение «Кобра» провело несколько подробных бесед с невестой и женихом, предпринимателем и финансистом Вольфгангом Майлингером, на тему безопасности, сообщила газета Kronen Zeitung.