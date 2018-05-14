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Совет Федерации: Запад с 2011 года пытался не допустить Путина к выборам

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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В комиссии по защите госсуверенитета считают, что СМИ специально раздували скандалы и проблемы, в том числе надуманные.

Западные страны во главе с США пытались не допустить Владимира Путина к президентскому посту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект доклада комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

По данным сенаторов, представители Запада с 2011 года хотели «дискредитировать личность Путина и проводимой им внешней и внутренней политики» и создать «максимальный раскол окружения президента, включая давних друзей и коллег». Глава комиссии Андрей Климов отметил, что российского лидера собирались изолировать не только на мировой арене, но и в России.

Путина и высшее руководство страны пытались спровоцировать на неадекватные реакции, чтобы «заставить его совершать недопустимые ошибки». Это предполагалось сделать через раздувание в СМИ скандалов и проблем, в том числе надуманных.

По словам Климова, комиссия зафиксировала десять видов вмешательства со стороны западных стран во время выборной кампании президента РФ. В частности, сенатор отметил проведение соцопросов за счет иностранного финансирование, проведение кибератак из-за рубежа на Центральную избирательную комиссию и публичное навязывание извне кандидатов в президенты России.

В середине апреля 2018 года временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета обвинила 12 СМИ в возможном вмешательстве в выборы президента России.

По данным сенаторов, на избирательный процесс в стране повлияли Русская служба Би-би-си, «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Голос.Америки», Deutscue Welle, французская радиостанци RFI и другие.

Владимир Путин на выборах президента РФ в марте 2018 года набрал почти 77% голосов. Второе место осталось за представителем КПРФ Павлом Грудининым – 11,77% голосов, тройку замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% голосов.

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