Совет Федерации обвинил Русскую службу Би-Би-Си и 11 СМИ во вмешательстве в президентские выборы

Временная комиссия Совета Федерации по защите государсвтенного суверенитета обвинила 12 СМИ в возможном вмешательстве в выборы президента России.

По данным сенаторов, на избирательный процесс в стране повлияли Русская служба Би-би-си, «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Голос.Америки», Deutscue Welle, французская радиостанци RFI и другие, сообщил РБК со ссылкой на председателя комиссии Анжрея Климова.

Члены Совфеда намерены опубликовать в мае доклад «с диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств». Климов подчеркнул, что эксперты анализировали только русскоязычные СМИ, получающие иностранное госфинансирование. Он пояснил, что часть их них могут внести в список СМИ-иноагентов, в который, среди прочих, уже попали «Радио Свобода» и его проекты, «Голос Америки».

Сенатор раскритиковал и деятельность в России американской некоммерческой организации Фонд Карнеги. По словам Климова, она публиковала статьи, «откровенно порочащие институт российских выборов и критикующие одного из кандидатов.

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