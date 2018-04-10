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УФАС заявило, что петербургский законопроект о ГУПах противоречит указу Путина

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© Фото: assembly.spb.ru

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Депутаты еще во втором чтении поддержали неконкурентный закон, однако надзорное ведомство предостерегло парламентариев от принятия документа.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу сообщило, что поправка Законодательного собрания к закону «О ГУПах» противоречит указу президента России.

Санкт-Петербургский городской суд и Верховный суд ранее признали недействующей статью в предыдущей редакции. Депутатов обязали отменить норму, которая допускала заключение контрактов с городскими предприятиями без проведения конкурса.

На втором этапе чтения законопроекта в ЗакСе внесли поправку, согласно которой городские предприятия будут иметь преференции по выполнению работ и оказанию услуг по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности. В случае принятия закона полномочия получит Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).

В УФАС заявили, что документ нарушает закон. В ведомстве отметили, что еще в марте были выявлены нарушения закона о конкуренции в контракте комитета по имущественным отношениям и ГУИОН, поскольку КИО обязан был провести конкурс.

«Кроме того, выявлено, что на протяжении ряда лет ГУИОН привлекал иные хозяйствующие субъекты, например, ООО «Мегатэкс» (1998 — 2018 гг.) — в качестве субподрядной организации на оказание услуг. Что полностью опровергает довод КИО и ГУИОН о том, что только ГУП может оказывать эти услуги», — добавили в ФАС.

Глава петербургского управления службы Вадим Владимиров заявил, что принятие поправок «идет вразрез с Национальным планом развития конкуренции и противоречит целям и задачам, поставленным Президентом Владимиром Путиным, по развитию приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции».

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