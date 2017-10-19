Путин снизил зарплаты президента и премьер-министра в 2018 году

В четверг, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о снижении зарплаты госслужащим на 10 % в 2018 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие указа попадают президент, премьер-министр, а аткже генпрокурор, глава Следственного комитета и служащие Счетной палаты.

Указ о сокращении зарплат госслужащих на 10% Путин впервые подписал в 2015 году и с тех пор продлевал его два раза. Как сообщалось ранее, в декларации за 2016 год Путин указал доход 8,86 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году.

Сам Путин еще не высказал своего желания вновь участвовать в выборах президента, которые пройдут в России в марте следующего года.