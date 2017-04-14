Доходы Путина и Медведева сократились

За 2016 год президент России Владимир Путин заработал 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Это следует из декларации президента РФ о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на официальном сайте Кремля.

При этом с 2013 года его заработок увеличился боле чем в два раза – тогда он получил 3,6 млн рублей.

В собственности Путина указаны земельный участок на 1,5 тыс. м2, квартира в 77 м2 и гараж площадью 18 м2. Он также владеет квартирой в 153,7 м2 и гаражным местом на 18 м2. Все эти объекты расположены в России.

Президент также владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".

О своих доходах 2016 отчитался и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Они также сократились с 8,8 млн до 8,58 млн. рублей.

Медведев также как и ранее задекларировал арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток, квартиру в 367,8 м2 и два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21, - которые находятся в собственности у премьер-министра.

Его супруга Светлана Медведева, как в прошлом и в позапрошлом годах, на этот раз ничего не заработала. У нее в собственности остается иномарка Volkswagen Golf и два машиноместа. Также в ее пользовании — квартира в 367,8 м2.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал фильм, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. После этого в десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованная ФБК.

Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.