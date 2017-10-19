Яровая хочет ввести пожизненное заключение за надругательство над детьми

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предлагает отменить сроки давности по преступлениям сексуального характера в отношении детей для того, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания для преступников.

"Мы предлагаем по преступлениям, которые совершены в отношении детей в малолетнем возрасте, приостановления срока давности для того, чтобы лицу было обеспечена неотвратимость ответственности наказания", — заявила Яровая.

Депутат предлагает приостанавливать сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия.

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Также Яровая предложила отнести к особо тяжким преступлениям, связанные с развратными действиями в отношении несовершеннолетних лицом с использованием своего служебного положения.

"Развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения впервые предлагаем отнести к особо тяжким преступлениям и увеличить максимальную санкцию с 8 лет до 15 лет лишения свободы. Как правило, в этом случае речь идет о неоднократно совершаемом насилии, многоэпизодных делах", — добавила она.



В марте этого года Яровая возглавила рейтинг активности депутатов нижней палаты. Первый интегральный рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Коэффициент полезности этого рейтинга складывается из четырех индексов: народного голосования, упоминаемости в СМИ, активности парламентария в работе Госдумы и экспертного индекса работы в регионе - эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами. Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности.